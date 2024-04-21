США хотят отправить дополнительных военных советников в посольство в Киеве

«На протяжении всего конфликта министерство обороны пересматривало и корректировало наше присутствие в стране в зависимости от условий безопасности. В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для расширения отдела по вопросам военного сотрудничества в посольстве», — сказал господин Райдер Politico.
Представитель Пентагона отметил, что отдел по военному сотрудничество в посольстве находится под руководством главы дипмиссии, хотя и укомплектован сотрудниками Минобороны. Господин Райдер отказался называть численность персонала «по соображениям оперативной безопасности и защиты сил».
Источники Politico сообщили, что дополнительные военные в посольстве нужны для поддержки логистики и надзора за вооружениями, которые направляют из США. Один из собеседников издания рассказал, что дополнительные силы также будут помогать украинским военным в обслуживании оружия. Утверждается, что несколько американских военных уже направлены на ротацию в посольство в Киеве.
Палата представителей Конгресса США накануне, 20 апреля, одобрила передачу Украине замороженных активов России и предоставление стране дополнительной помощи. Новый пакет поддержки в Конгрессе не могли согласовать с осени 2023 года.
О помощи Украине со стороны союзников — в материале «Ъ» «Лежит на повестке вопрос ПВО».