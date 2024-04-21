США хотят отправить дополнительных военных советников в посольство в Киеве

Источники Politico сообщили, что дополнительные военные в посольстве нужны для поддержки логистики и надзора за вооружениями, которые направляют из США. Один из собеседников издания рассказал, что дополнительные силы также будут помогать украинским военным в обслуживании оружия. Утверждается, что несколько американских военных уже направлены на ротацию в посольство в Киеве.