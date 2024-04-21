Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск: стратегии выхода из конфликта на Украине нет, это бесконечная война

Один из богатейших людей на планете Илон Маск отреагировал на одобрение Палатой представителей Конгресса США помощи Киеву. Он выразил опасение в связи с отсутствием стратегии по выходу из российско-украинского конфликта.

Источник: Reuters

«Мое самое большое опасение заключается в том, что нет стратегии выхода, это просто бесконечная война, в ходе которой дети гибнут в траншеях от артиллерии и пулеметного огня или от пуль снайперов на минных полях», — написал Маск в соцсети X.

Бизнесмен таким образом прокомментировал публикацию американского миллиардера Дэвида Сакса о решении Палаты представителей. Тот посчитал, что «новый законопроект о финансировании, который широко провозглашен как спасительный для Украины, окупит ровно половину летнего контрнаступления».

Палата представителей Конгресса США накануне, 20 апреля, одобрила комплексный законопроект, в который входят передача Украине замороженных активов России, а также предоставление военной помощи Киеву и другим союзникам. Президент США Джо Байден призвал Сенат скорее одобрить документ и предоставить закон ему на подпись.

По мнению Кремля, решение Палаты представителей разорит Украину и обогатит США. Москва пообещала ответить на конфискацию российских активов.

Илон Маск осенью 2022 года предложил мирный план, содержащий пункты о признании Крыма регионом России, нейтральном статусе Украины и проведении под эгидой ООН повторных референдумов в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях. Киев раскритиковал предложения миллиардера. В октябре 2023 года господин Маск выступил против финансирования Украины в ущерб потребностям США.