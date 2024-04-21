Маск: стратегии выхода из конфликта на Украине нет, это бесконечная война

«Мое самое большое опасение заключается в том, что нет стратегии выхода, это просто бесконечная война, в ходе которой дети гибнут в траншеях от артиллерии и пулеметного огня или от пуль снайперов на минных полях», — написал Маск в соцсети X.
Бизнесмен таким образом прокомментировал публикацию американского миллиардера Дэвида Сакса о решении Палаты представителей. Тот посчитал, что «новый законопроект о финансировании, который широко провозглашен как спасительный для Украины, окупит ровно половину летнего контрнаступления».
Палата представителей Конгресса США накануне, 20 апреля, одобрила комплексный законопроект, в который входят передача Украине замороженных активов России, а также предоставление военной помощи Киеву и другим союзникам. Президент США Джо Байден призвал Сенат скорее одобрить документ и предоставить закон ему на подпись.
По мнению Кремля, решение Палаты представителей разорит Украину и обогатит США. Москва пообещала ответить на конфискацию российских активов.
Илон Маск осенью 2022 года предложил мирный план, содержащий пункты о признании Крыма регионом России, нейтральном статусе Украины и проведении под эгидой ООН повторных референдумов в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях. Киев раскритиковал предложения миллиардера. В октябре 2023 года господин Маск выступил против финансирования Украины в ущерб потребностям США.