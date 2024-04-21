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Минобороны: участник СВО провел урок мужества в Красноярске

Он встретился со старшеклассниками.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Красноярские школьники встретились с участником специальной военной операции.

Алексей Гладышев провел урок мужества для старшеклассников из школы № 154. В библиотеке имени Михаила Светлова военнослужащий рассказал школьникам про свой боевой путь, поделился историями о командовании взводом в зоне проведения СВО.

Также юные патриоты задали вопросы, а Гладышев отметил важность писем и слов поддержки, которые школьники отправляют бойцам на передовую.

Подобные встречи проводят на регулярной основе по всей стране.

— С начала проведения специальной военной операции военнослужащие, выполняющие задачи в зоне СВО, проводят уроки мужества со школьниками. Основной задачей встреч является патриотическое воспитание подрастающего поколения и побуждению школьников к изучению истории Российской Федерации, — сообщают в пресс-службе Центрального военного округа.