Минобороны: участник СВО провел урок мужества в Красноярске

— С начала проведения специальной военной операции военнослужащие, выполняющие задачи в зоне СВО, проводят уроки мужества со школьниками. Основной задачей встреч является патриотическое воспитание подрастающего поколения и побуждению школьников к изучению истории Российской Федерации, — сообщают в пресс-службе Центрального военного округа.