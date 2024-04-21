Губернатор Красноярского края рассказал об очередном прямом эфире для жителей

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков анонсировал очередное общение с жителями региона. Он сообщил, что оно пройдет на следующей неделе, в четверг 25 апреля. Прямой эфир начнется с 19 часов и продлится не менее часа. Трансляция будет идти во всех социальных сетях.
По традиции глава региона ответит на вопросы, которые можно задать заранее. На сей раз лучше воспользоваться специально разработанным чат-ботом.
— Так ваши обращения поступят ко мне уже сгруппированными по тематике и территориям края. Это важно не только для качественной подготовки к прямому эфиру, но и для планирования моих поездок по региону, — подчеркнул Михаил Котюков.
Добавим, что если чей-то вопрос не прозвучал в прямом эфире, он не останется без внимания — все обращение будут переданы в работу специалистам профильных министерств и ведомств.