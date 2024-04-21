Одной из главных тем ВЭФ-2024 во Владивостоке станут технологии будущего

Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел первое совещание, посвященное подготовке к девятому Восточному экономическому форуму. Одной из тем для обсуждения на ВЭФ станут технологии будущего, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.