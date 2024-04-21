Одной из главных тем ВЭФ-2024 во Владивостоке станут технологии будущего

Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел первое совещание, посвященное подготовке к девятому Восточному экономическому форуму. Одной из тем для обсуждения на ВЭФ станут технологии будущего, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.
«Новые разработки дают дополнительные возможности для интенсивного развития экономики и социальной сферы и способствуют формированию технологического суверенитета нашей страны. На Дальнем Востоке активно создаются новые инновационные производства. Для поддержки бизнеса в ДФО созданы и постоянно совершенствуются преференциальные режимы с налоговыми льготами и административной поддержкой, создаются дополнительные формы поддержки».
Конечно, во время форума участники поднимут и другие важные для Дальнего Востока и всей страны темы, например, развитие транспортной инфраструктуры, развитие энергетики и создание новых генерирующий мощностей.
Отметим, Восточный экономический форум пройдет на территории кампуса Дальневосточного федерального университета с 3 по 6 сентября 2024 года. По традиции здесь организуют выставку «Улица Дальнего Востока». В первый день мероприятия состоится II Международный форум «День сокола».