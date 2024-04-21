Губернатор Хабаровского края поздравил жителей с Днем местного самоуправления

— Уважаемые коллеги! Вы напрямую работаете с людьми, не просто знаете о проблемах, но и помогаете их решать. Ежедневно от вас требуются компетентность и оперативность в самых разных вопросах — от благоустройства и комфортной городской среды до чистоты улиц, — сказал Михаил Дегтярев.