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Губернатор Хабаровского края поздравил жителей с Днем местного самоуправления

Профессиональный праздник отмечают 21 апреля.

Источник: Комсомольская правда

21 апреля отмечают День местного самоуправления, который стал символом демократии и гражданского общества. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев обратился к жителям региона с поздравительной речью, подчеркнув важность этого дня и роль местного самоуправления в современном обществе. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Михаил Дегтярев отметил, что местное самоуправление представляет собой одну из основ гражданского общества и закреплено в Конституции России.

— День местного самоуправления внесли в календарь в 2012 году, хотя уже тысячу лет назад в древнерусских городах существовала прямая форма народовластия, известная как «вече», — сказал губернатор.

Глава региона процитировал слова президента России Владимира Путина о том, что история формирования сильного и единого Российского государства тесно связана с развитием местного самоуправления. Он подчеркнул важность сохранения этой преемственности и необходимость усиления роли местного самоуправления в процессе принятия решений.

В Хабаровском крае в сфере местного самоуправления работают более пяти тысяч специалистов. Губернатор выразил свою благодарность всем работающим в этой области, отметив их важную роль в решении местных проблем и улучшении жизни жителей региона.

— Уважаемые коллеги! Вы напрямую работаете с людьми, не просто знаете о проблемах, но и помогаете их решать. Ежедневно от вас требуются компетентность и оперативность в самых разных вопросах — от благоустройства и комфортной городской среды до чистоты улиц, — сказал Михаил Дегтярев.

Он также отметил важность постоянного профессионального роста и упомянул о проведении Форума местного самоуправления и запуске образовательного проекта «Губернаторский университет».

В этом году создан «Центр развития компетенций муниципальных служащих», объединивший передовые практики России.

В 2020 году органы местного самоуправления и государственной власти вошли в единую систему публичной власти по инициативе президента России, открыв новые возможности для улучшения качества жизни.

Учреждена Всероссийская муниципальная премия «Служение», среди которой два проекта из Хабаровского края вошли в сотню лучших.

16 января 2024 года Владимир Путин подписал Указ об учреждении почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», и каждый может стать его обладателем.

В заключение, Михаил Дегтярев поздравил всех с профессиональным праздником: «Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю сил и энергии для самоотверженной работы на благо региона и его жителей!».