Губернатор Хабаровского края поздравил жителей с Днем местного самоуправления

21 апреля отмечают День местного самоуправления, который стал символом демократии и гражданского общества. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев обратился к жителям региона с поздравительной речью, подчеркнув важность этого дня и роль местного самоуправления в современном обществе. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Михаил Дегтярев отметил, что местное самоуправление представляет собой одну из основ гражданского общества и закреплено в Конституции России.
— День местного самоуправления внесли в календарь в 2012 году, хотя уже тысячу лет назад в древнерусских городах существовала прямая форма народовластия, известная как «вече», — сказал губернатор.
Глава региона процитировал слова президента России Владимира Путина о том, что история формирования сильного и единого Российского государства тесно связана с развитием местного самоуправления. Он подчеркнул важность сохранения этой преемственности и необходимость усиления роли местного самоуправления в процессе принятия решений.
— Уважаемые коллеги! Вы напрямую работаете с людьми, не просто знаете о проблемах, но и помогаете их решать. Ежедневно от вас требуются компетентность и оперативность в самых разных вопросах — от благоустройства и комфортной городской среды до чистоты улиц, — сказал Михаил Дегтярев.
Он также отметил важность постоянного профессионального роста и упомянул о проведении Форума местного самоуправления и запуске образовательного проекта «Губернаторский университет».
В этом году создан «Центр развития компетенций муниципальных служащих», объединивший передовые практики России.
В 2020 году органы местного самоуправления и государственной власти вошли в единую систему публичной власти по инициативе президента России, открыв новые возможности для улучшения качества жизни.
Учреждена Всероссийская муниципальная премия «Служение», среди которой два проекта из Хабаровского края вошли в сотню лучших.
16 января 2024 года Владимир Путин подписал Указ об учреждении почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», и каждый может стать его обладателем.
В заключение, Михаил Дегтярев поздравил всех с профессиональным праздником: «Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю сил и энергии для самоотверженной работы на благо региона и его жителей!».