Прямые выборы главы хотят отменить в районе Хабаровского края

Прямые выборы намерены отменить в Амурском районе. Планируется, что главу района будут избирать депутаты Собрания, а не местные жители в ходе голосования. Публичные слушания по обсуждению этого вопроса состоялись сегодня в Амурске. Такое минимальный отрыв получился несмотря на то, что на встрече было много бюджетников и сотрудников районной администрации.