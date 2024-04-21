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Прямые выборы главы хотят отменить в районе Хабаровского края

В Амурском районе Хабаровского края хотят отменить прямые выборы главы районной администрации.

Источник: Reuters

Предполагается, что его будут выбирать депутаты районного совета депутатов.

Как сообщил экс-кандидат в мэры Хабаровска Михаил Сидоров в своем канале, сегодня состоялись публичные обсуждения будущего законопроекта. Из 243 присутствующих «за»‎ отмену выборов проголосовали 126 человек, а «против»‎ — 117 человек.

Прямые выборы намерены отменить в Амурском районе. Планируется, что главу района будут избирать депутаты Собрания, а не местные жители в ходе голосования. Публичные слушания по обсуждению этого вопроса состоялись сегодня в Амурске. Такое минимальный отрыв получился несмотря на то, что на встрече было много бюджетников и сотрудников районной администрации.

После публичного обсуждения окончательно вопрос решат депутаты: они рассмотрят вопрос на заседании районного заксобрания.