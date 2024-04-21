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Бывшего губернатора Красноярского края просят стать свидетелем по делу Глискова

Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Александр Глисков позвал бывшего губернатора края Александра Усса стать свидетелем по уголовному делу.

Источник: МК.RU Красноярск

Об этом сообщается в телеграм-канале парламентария.

По мнению Глискова, Усс может рассказать о реальных взаимоотношениях между депутатом и другим экс-губернатором края Виктором Толоконским.

В сообщении говорится, что в 2016 году накануне выборов в новый созыв ЗС Усс предостерегал Глискова, что в случае победы на округе в микрорайоне Солнечный, где от партии власти выдвигалась поддерживаемая Толоконским Татьяна Шамахова, конфликт с губернатором неизбежен.

«Так и произошло, для Толоконского он стал персоной нон-грата. Из-за чего кандидатуру Глискова не стали выдвигать ни на заместителя председателя Законодательного Собрания, ни на председателя комитета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сенатора Совета Федерации Усса включили в список свидетелей защиты.

По версии следствия, весной 2017 года Глисков получил от заместителя гендиректора АО «Краевая дорожно-эксплуатационная организация» (КрайДЭО) Самеда Юсубова часть взятки в размере миллиона рублей. За нелегальное вознаграждение депутат обещал покровительство по службе и помощь.

Депутат объяснил, что в деле фигурирует экс-глава региона Виктор Толоконский. Именно с ним Глисков якобы должен был обсудить кадровые вопросы, связанные с Юсубовым.

Ранее красноярский депутат Глисков заявил, что его могут посадить на 12 лет.