Бывшего губернатора Красноярского края просят стать свидетелем по делу Глискова

В сообщении говорится, что в 2016 году накануне выборов в новый созыв ЗС Усс предостерегал Глискова, что в случае победы на округе в микрорайоне Солнечный, где от партии власти выдвигалась поддерживаемая Толоконским Татьяна Шамахова, конфликт с губернатором неизбежен.