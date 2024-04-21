WSJ: новая помощь США едва ли кардинально изменит положение Украины

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая 20 апреля были одобрены в Палате представителей Конгресса США. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, в частности, $60 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля и гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.