Группа «Афганцы Сибири» спела для бойцов СВО песни, посвященные Дню Победы

К телемосту подключились 10 военнослужащих из Иркутска, Братска, Иркутского, Тулунского, Качугского и Слюдянского районов. Но не все родные смогли приехать или подключиться к телемосту. Игорь Кобзев пообещал опубликовать их приветы родным. Кроме того, каждому из участников встречи передали часы, в качестве памятного подарка.