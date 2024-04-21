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Группа «Афганцы Сибири» спела для бойцов СВО песни, посвященные Дню Победы

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел онлайн-встречу с бойцами СВО.

Источник: Комсомольская правда

По словам главы региона, в преддверии Дня Победы подобные встречи особенно необходимы, чтобы поднять боевой дух военнослужащих. Показать, что дома их ждут. Об этом Игорь Кобзев сообщает в своем телеграм-канале.

— Впервые для участников телемоста выступил вокальный ансамбль «Афганцы Сибири». Офицеры в отставке спели для бойцов «Смуглянку» и «День Победы». Зал с удовольствием подпевал. Решил, что на следующие встречи тоже будем звать музыкальные коллективы, говорит губернатор.

К телемосту подключились 10 военнослужащих из Иркутска, Братска, Иркутского, Тулунского, Качугского и Слюдянского районов. Но не все родные смогли приехать или подключиться к телемосту. Игорь Кобзев пообещал опубликовать их приветы родным. Кроме того, каждому из участников встречи передали часы, в качестве памятного подарка.