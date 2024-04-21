Центр подготовки инженерных кадров в сфере цифровой экономики хотят создать в Приангарье

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и президент Общероссийской общественной организации « Деловая Россия » Павел Титов обсудили совместные проекты в туристической, образовательной и логистической сферах. Также главе региона представили проект создания центра подготовки инженерных кадров в сфере цифровой экономики. Образовательные центры хотят разместить в Иркутске и на Байкале. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе кабмина региона.

Предполагается, что образовательные центры будут вести работу в сфере продвижения компьютерной грамотности, развития олимпиадного движения по спортивному программированию и применения искусственного интеллекта, а также проводить профильные технологические конференции. В качестве примера был приведен Байкальский центр спортивного программирования, входящий в региональное отделение «Деловой России».

Что касается инвестиционной привлекательности региона. Еще на полях Петербургского международного экономического форума правительство Иркутской области и «Деловая России» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривало создание наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса в Приангарье.

«Правительство региона и “Деловую Россию” связывают прочные партнерские отношения и взаимодействие по многим направлениям. Коллеги представили идеи для нового направления инвестиционного развития территории. Известно, что Иркутская область — промышленный, добывающий регион, поэтому такие несырьевые формы развития экономических возможностей региона очень интересны, мы их рассмотрим», — подчеркнул Игорь Кобзев.

Вместе с тем в Иркутской области действует Региональный инвестиционный стандарт, то есть созданы базовые условия для привлечения инвесторов и работы с ними. В стандарте учтены пять элементов. Среди них — инвестиционная декларациа, Агентство развития (Корпорация развития Иркутской области), инвестиционный комитет, защищающий права и интересы инвесторов, свод инвестиционных правил, утверждающий алгоритмы действий инвестора по подключению к инфраструктуре для реализации проектов;, а также инвестиционная карта региона, которая объединяет около 160 перспективных для развития бизнеса площадок в 26 муниципалитетах региона.