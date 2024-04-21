Центр подготовки инженерных кадров в сфере цифровой экономики хотят создать в Приангарье

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Павел Титов обсудили совместные проекты в туристической, образовательной и логистической сферах. Также главе региона представили проект создания центра подготовки инженерных кадров в сфере цифровой экономики. Образовательные центры хотят разместить в Иркутске и на Байкале. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе кабмина региона.
Предполагается, что образовательные центры будут вести работу в сфере продвижения компьютерной грамотности, развития олимпиадного движения по спортивному программированию и применения искусственного интеллекта, а также проводить профильные технологические конференции. В качестве примера был приведен Байкальский центр спортивного программирования, входящий в региональное отделение «Деловой России».
Реализация данного проекта даст возможность раскрыть потенциал Приангарья как центра подготовки кадров для обеспечения технологического суверенитета России.
Что касается инвестиционной привлекательности региона. Еще на полях Петербургского международного экономического форума правительство Иркутской области и «Деловая России» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривало создание наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса в Приангарье.
«Правительство региона и “Деловую Россию” связывают прочные партнерские отношения и взаимодействие по многим направлениям. Коллеги представили идеи для нового направления инвестиционного развития территории. Известно, что Иркутская область — промышленный, добывающий регион, поэтому такие несырьевые формы развития экономических возможностей региона очень интересны, мы их рассмотрим», — подчеркнул Игорь Кобзев.
«Деловая Россия» развивает свои практики тиражирования лучших практик из региона в регион. В этом нам помогает не только развитая региональная сеть, но и крайне высокий уровень включенности в бизнес-повестку на федеральном уровне. Мы всегда готовы поддерживать очень плотный диалог с главами регионов и региональными правительствами, формировать и выносить совместные идеи бизнеса и региональной власти на уровень правительства страны, — пояснил Павел Титов.
По мнению участников встречи, лишь совместная работа бизнеса и власти позволит выработать и реализовать наиболее результативные решения актуальных проблем, которые, в том числе включают вызовы роста экономики Иркутской области.