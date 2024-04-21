Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2024 года в Ростове-на-Дону: когда начнутся и где посмотреть

Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2024 в Ростове-на-Дону обычно становится известно в апреле. Ростовчане тоже уже интересуются, где в скором времени можно будет наблюдать подготовку к Параду.
Недавно глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале рассказал о подготовке к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В этот раз все украшения будут в трех цветах: красном, белом и песочном. Всего будет более 500 панно и 410 флагов. Так, от площади Театральной до улицы Каяни будет развешена флаговая композиция. Флагами также украсят и другие улицы, скверы, парки и пешеходные зоны. А фасад «Атомкотломаш» украсит праздничное панно. Украсят территорию и возле скульптуры «Мать и дитя». Монтаж всех этих украшений планируют завершить до 30 апреля.
Что касается репетиций Парада Победы, которые обычно проходят ночью
Нельзя будет проехать и в районе улицы Ченцова от Крепостного переулка до улицы Каяни. А когда будет двигаться механизированная колонна, нельзя будет проехать на проспекте Шолохова, улице Большой Садовой, площади Карла Маркса, на Театральном, Ворошиловском и Кировском проспектах. Также на улице Ченцова, Красноармейской. Проезд будет перекрыт и на 20-й Линии.
Кроме того, обычно в честь 9 Мая проходят различные фестивали, военно-спортивные игры, патриотические акции и концерты. Так, в прошлом году таких мероприятий было 400. В первые майские дни выездные бригады устраивали концерты и мини-парады перед домами ветеранов. А в сам великий праздник по улицам Ростова-на-Дону обычно ездит трамвай «Великий путь Победы».
Когда станет известно расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2024 года в Ростове-на-Дону, мы обязательно сообщим об этом. И будем держать вас в курсе.