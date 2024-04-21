Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2024 года в Ростове-на-Дону: когда начнутся и где посмотреть

В этот раз все украшения будут в трех цветах: красном, белом и песочном. Всего будет более 500 панно и 410 флагов. Так, от площади Театральной до улицы Каяни будет развешена флаговая композиция. Флагами также украсят и другие улицы, скверы, парки и пешеходные зоны. А фасад «Атомкотломаш» украсит праздничное панно. Украсят территорию и возле скульптуры «Мать и дитя». Монтаж всех этих украшений планируют завершить до 30 апреля.