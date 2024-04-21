МИД: Польша не сообщала Минску о задержании белоруса по делу Волкова*

Напомним, что нападение на Леонида Волкова** состоялось в середине марта 2024 года в Вильнюсе, где он проживает последние несколько лет. Неизвестный разбил окно его машины, распылил слезоточивый газ и нанес ему несколько ударов молотком. После нападения пострадавшего доставили в ближайшую больницу.