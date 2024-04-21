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МИД: Польша не сообщала Минску о задержании белоруса по делу Волкова*

Польша не сообщала Минску о задержании белоруса по делу Волкова*.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз сообщил, что Беларусь не получала от Польши информации о задержании белоруса по делу о нападении на бывшего главу «Фонда борьбы с коррупцией»** Леонида Волкова*, пишет РИА Новости.

Президент Литвы Гитанас Науседа и Центральное следственное управление полиции Польши ранее сообщили о задержании двух граждан Польши, подозреваемых в нападении на Волкова*.

После этого премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании гражданина Беларуси. Его подозревают в том, что он заказал двум полякам убийство бывшего главы «Фонда борьбы с коррупцией»**. Туск заявил, что это якобы «белорус, работающий на россиян».

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз сказал: «Мы не получали никаких официальных уведомлений от польской стороны на этот счет. Формально, кроме неких публичных высказываний польского руководства, которым можно верить — можно не верить, нам об этом ничего неизвестно».

Он подчеркнул, что «это именно те совершенно закономерные последствия пагубной и близорукой политики польского истеблишмента по беспричинному разрушению давних связей между правоохранительными органами, равно как и прекращению цивилизованного сотрудничества в сферах борьбы с преступностью и экстремизмом».

Напомним, что нападение на Леонида Волкова** состоялось в середине марта 2024 года в Вильнюсе, где он проживает последние несколько лет. Неизвестный разбил окно его машины, распылил слезоточивый газ и нанес ему несколько ударов молотком. После нападения пострадавшего доставили в ближайшую больницу.

* Признан иностранным агентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

**Экстремистская организация, запрещена в России.