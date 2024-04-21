В Минске обсуждают укрепление связей Беларуси и Китая

Это совместный проект Минска и Пекина. Его эффективность налицо: в индустриальном парке уже зарегистрировано 132 резидента из 14 стран. Почти половина — из КНР, что еще раз подтверждает: общий бизнес успешно работает.
До этого гости из Китая побывали в Белорусском институте стратегических исследований. Отечественные аналитики намерены перевести взаимодействие с фабриками мысли КНР в практическую плоскость. А посещение музея истории Великой отечественной войны стало данью памяти китайских гостей героическому прошлому белорусского народа. Это не только знак уважения, но и демонстрация готовности к долгосрочным и взаимовыгодным связям.