В Крыму назвали ключевой для жителей полуострова указ Путина

Путин ровно десять лет назад, 21 апреля 2014 года, подписал указ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития». Этот день объявлен Днем возрождения реабилитированных народов.
«Указ президента России о реабилитации народов, выселенных из Крыма, сыграл ключевую роль в обеспечении межнационального мира и согласия на полуострове, в том числе, в условиях проведения СВО», — сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, на фоне попыток коллективного Запада дестабилизировать ситуацию через национальный вопрос, указ о реабилитации стал фактором объединяющим не только народы Крыма, но и бойцов разных национальностей находящихся на передовой.
При этом, в поздравлении главы Крыма Сергея Аксенова говорится, что за 10 лет на обустройство граждан из числа реабилитированных народов выделено более 18 миллиардов рублей.
«Построены десятки объектов инженерной инфраструктуры, образования, социальной сферы. Более тысячи человек получили бесплатное жилье. Каждый год издаются десятки наименований книг на языках реабилитированных народов, господдержка оказывается СМИ, много делается для сохранения народных традиций, духовности, культуры», — говорится в поздравлении главы республики по случаю Дня возрождения реабилитированных народов.