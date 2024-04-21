В Крыму назвали ключевой для жителей полуострова указ Путина

Путин ровно десять лет назад, 21 апреля 2014 года, подписал указ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития». Этот день объявлен Днем возрождения реабилитированных народов.