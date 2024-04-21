Военные Казахстана отмечают День Сухопутных войск

Личный состав Сухопутных войск принял участие в республиканских учениях «Шыгыс», «Батыл-Тойтарыс», «Айбалта», «Кокжал», в международных — «Взаимодействие», «Нерушимое братство», «Мирная миссия», «Поиск», «КазИнд» и многих других. В этом году военнослужащие регионального командования «Юг» стали победителями международного соревнования «Командный дух пакистанской армии-2024», проявив высокий уровень полевой выучки, психологической устойчивости и физической выносливости.