Военные Казахстана отмечают День Сухопутных войск

АСТАНА, 21 апр — Sputnik. Министерство обороны Казахстана поздравляет служащих Сухопутных войск с профессиональным праздником.
Сухопутные войска выполняют ключевую задачу по поддержанию готовности войск к защите территориальной целостности и суверенитета страны, отмечается в сообщении.
«При необходимости их задействуют в мероприятиях по ликвидации последствий ЧС техногенного и природного характера, охране государственных и военных объектов», — добавили в Минобороны.
В состав Сухопутных войск, напомнили в ведомстве, входят четыре региональных командования «Астана», «Восток», «Запад», «Юг», соединения и части тылового и технического обеспечения, Военный институт Сухопутных войск и Военный колледж Министерства обороны имени Шокана Уалиханова.
«Войска оснащены современными образцами вооружения и военной техники, высокоточного оружия, средствами связи, разведки и автоматизированными системами управления», — говорится в сообщении.
По данным Минобороны, на предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны ведутся работы по модернизации танков Т-72, подвижных пунктов управления ПВО и контрольно-проверочных машин.
Личный состав Сухопутных войск принял участие в республиканских учениях «Шыгыс», «Батыл-Тойтарыс», «Айбалта», «Кокжал», в международных — «Взаимодействие», «Нерушимое братство», «Мирная миссия», «Поиск», «КазИнд» и многих других. В этом году военнослужащие регионального командования «Юг» стали победителями международного соревнования «Командный дух пакистанской армии-2024», проявив высокий уровень полевой выучки, психологической устойчивости и физической выносливости.
«В нынешний период, осложненный паводковой ситуацией, в разных регионах страны военнослужащие выполняют тяжелую, но очень нужную работу по защите населенных пунктов и важных объектов инфраструктуры от большой воды», — добавили в Минобороны.
Высокомобильные, технически оснащенные и боеспособные Сухопутные войска всегда готовы к защите суверенитета, территориальной целостности страны и мирной жизни ее граждан.