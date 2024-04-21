Литва и Польша проводят военные учения по обороне Сувалкского коридора

ВИЛЬНЮС, 21 апреля. /ТАСС/. Военные Литвы и Польши с участием союзников по Североатлантическому альянсу проводят учения в районе так называемого Сувалкского коридора. Об этом сообщило командование армии Литвы.
«Перед участниками учений поставлена задача отработки штабами уровня бригады планирования и руководства оборонительными военными операциями во взаимодействиями с подразделениями союзников по НАТО», — говорится в сообщении.
В учениях принимают участие 1,5 тыс. военных из состава мотопехотной бригады «Жемайтия» и союзных подразделений, а также около 200 единиц военной техники. Помимо польских подразделений, в тренировке участвуют американские и португальские военные. Учения продлятся до 26 апреля.
Сувалкский коридор — стратегически важный участок литовско-польской границы протяженностью около 64 км, примыкающий к Калининградской области России и Гродненской области Белоруссии. При его возможном перекрытии Литва оказывается в сухопутной изоляции от западных партнеров по НАТО.