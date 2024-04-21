Литва и Польша проводят военные учения по обороне Сувалкского коридора

В учениях принимают участие 1,5 тыс. военных из состава мотопехотной бригады «Жемайтия» и союзных подразделений, а также около 200 единиц военной техники. Помимо польских подразделений, в тренировке участвуют американские и португальские военные. Учения продлятся до 26 апреля.