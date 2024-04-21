В Приднестровье ответили на заявления о том, что миротворцы мешают инвестициям

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Кишинев пытается «переложить с больной головы на здоровую», заявляя, что российские миротворцы мешают привлечению инвестиций, сообщил в интервью РИА Новости глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев.
Он подчеркнул, что российские военнослужащие находятся в Приднестровье с единственной задачей — сохранять мир и спокойствие на берегах Днестра.
«Что касается призывов Кишинева вывести российские войска, переформатировать миротворческую операцию, то, как мы уже не раз подчеркивали, подобные вопросы могут обсуждаться только после окончательного справедливого урегулирования молдавско-приднестровского конфликта и никак не раньше. Если же за привычными словесными спекуляциями скрывается чье-то намерение в одностороннем порядке продвигать эти вопросы, то это опасный путь к возникновению на карте Европы еще одной “горячей точки”, — отметил Игнатьев.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.