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Захарова предрекла США унизительное фиаско при погружении в гибридную войну против РФ

Дальнейшее погружение США в гибридную войну против России обернется для американского руководства громким и унизительным фиаско, как это было в Афганистане и Вьетнаме. Об этом 21 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответе на вопрос СМИ о выделении конгрессом США помощи Украине.

Источник: РИА "Новости"

«Подтверждаем, что действия США как фактической стороны конфликта получат безусловный и решительный отпор, а все более глубокое погружение Вашингтона в гибридную войну против России обернется столь же громким и унизительным фиаско США, как в свое время во Вьетнаме и Афганистане», — приводятся ее слова на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, накачивающие Украину вооружениями американские элиты, независимо от их партийной принадлежности, готовы способствовать тому, чтобы Киев воевал до последнего украинца и продолжал террористические атаки на гражданские объекты России, диверсии и убийства журналистов.

дипломатия