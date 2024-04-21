Захарова предрекла США унизительное фиаско при погружении в гибридную войну против РФ

«Подтверждаем, что действия США как фактической стороны конфликта получат безусловный и решительный отпор, а все более глубокое погружение Вашингтона в гибридную войну против России обернется столь же громким и унизительным фиаско США, как в свое время во Вьетнаме и Афганистане», — приводятся ее слова на сайте внешнеполитического ведомства.
По словам дипломата, накачивающие Украину вооружениями американские элиты, независимо от их партийной принадлежности, готовы способствовать тому, чтобы Киев воевал до последнего украинца и продолжал террористические атаки на гражданские объекты России, диверсии и убийства журналистов.