Владимир Путин присвоил главе воронежского муниципалитета звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ»

Президент Владимир Путин присвоил главе Боброва звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации». Владимир Брызгалин уже 20 лет трудится на данном посту, и можно сказать, что не без его участия Бобровский район занимает лидирующие позиции в Воронежской области по многим отраслям. Соответствующий указ о присвоении почетного звания Владимир Путин подписал накануне Дня местного самоуправления, который отмечается в стране в воскресенье, 21 апреля.