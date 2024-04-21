Владимир Путин присвоил главе воронежского муниципалитета звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ»

Президент Владимир Путин присвоил главе Боброва звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации». Владимир Брызгалин уже 20 лет трудится на данном посту, и можно сказать, что не без его участия Бобровский район занимает лидирующие позиции в Воронежской области по многим отраслям. Соответствующий указ о присвоении почетного звания Владимир Путин подписал накануне Дня местного самоуправления, который отмечается в стране в воскресенье, 21 апреля.
В указе сказано, что звание присуждается за заслуги в развитии местного самоуправления в Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу.
— Владимир Иванович много лет посвятил муниципальной службе и развитию Боброва. За период его руководства город здорово преобразился, здесь реализовано много крупных проектов. Награда эта заслуженная, — подчеркнул глава Бобровского района Анатолий Балбеков.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев поздравил всех представителей органов местного самоуправления с их профессиональным праздником.
Справка РИА «Воронеж».
Почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» было учреждено указом Президента России 16 января 2024 года.