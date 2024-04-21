NYT: Трамп поменял мнение о нецелесообразности помощи Киеву

«Господин Трамп вообще-то снизил интенсивность сопротивления помощи Украине в последние несколько дней, в то время как блокада (соответствующего законопроекта — прим. ТАСС) начала прорываться», — пишут обозреватели издания. Трамп оказал поддержку спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и «оставался в тени» в день голосования 20 апреля, «отказавшись оказать давление на республиканцев, чтобы они проголосовали против» законопроекта, отмечают авторы.