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NYT: Трамп поменял мнение о нецелесообразности помощи Киеву

По информации газеты, экс-президент США также опубликовал в соцсетях сообщение, где отметил, что «выживание и мощь Украины важны» для Соединенных Штатов и задался вопросом, почему европейские страны не дают Киеву больше денег.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп в последние несколько дней перестал столь же негативно, как раньше, относиться к идее оказания США помощи Украине. Такое мнение выразила газета The New York Times.

«Господин Трамп вообще-то снизил интенсивность сопротивления помощи Украине в последние несколько дней, в то время как блокада (соответствующего законопроекта — прим. ТАСС) начала прорываться», — пишут обозреватели издания. Трамп оказал поддержку спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и «оставался в тени» в день голосования 20 апреля, «отказавшись оказать давление на республиканцев, чтобы они проголосовали против» законопроекта, отмечают авторы.

При этом Трамп также опубликовал в соцсетях сообщение, где отметил, что «выживание и мощь Украины важны» для США и задался вопросом, почему европейские страны не дают Киеву больше денег.

Трамп Дональд