Новосибирских депутатов уличили в недостоверности деклараций о доходах.
На сессии заксобрания 23 апреля рассмотрят вопрос «О решении в порядке статьи 73.2 Регламента Законодательного Собрания Новосибирской области». В предоставлении неверных сведений о доходах за 2021−2022 годы заподозрили четверых депутатов.
Речь идет о следующих парламентариях: зампред комиссии по экологии Юрий Кошкин и замглавы комитета по культуре и образованию Елена Спасских, зампред комитета по соцполитике и здравоохранению Александр Козлов, а также глава фракции «Новые люди» Дарья Карасева.
Указанным депутатам предлагают объявить предупреждения.
Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирске из-за военного парада на 4 дня закроют улицы для движения.