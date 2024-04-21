Новосибирских депутатов уличили в недостоверности деклараций о доходах.

Речь идет о следующих парламентариях: зампред комиссии по экологии Юрий Кошкин и замглавы комитета по культуре и образованию Елена Спасских, зампред комитета по соцполитике и здравоохранению Александр Козлов, а также глава фракции «Новые люди» Дарья Карасева.