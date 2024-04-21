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Новосибирских депутатов уличили в недостоверности деклараций о доходах

В недостоверности деклараций о доходах уличили новосибирских депутатов. В предоставлении неверных сведений заподозрили четверых депутатов.

Источник: Заксобрание НСО

Новосибирских депутатов уличили в недостоверности деклараций о доходах.

На сессии заксобрания 23 апреля рассмотрят вопрос «О решении в порядке статьи 73.2 Регламента Законодательного Собрания Новосибирской области». В предоставлении неверных сведений о доходах за 2021−2022 годы заподозрили четверых депутатов.

Речь идет о следующих парламентариях: зампред комиссии по экологии Юрий Кошкин и замглавы комитета по культуре и образованию Елена Спасских, зампред комитета по соцполитике и здравоохранению Александр Козлов, а также глава фракции «Новые люди» Дарья Карасева.

Указанным депутатам предлагают объявить предупреждения.

Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирске из-за военного парада на 4 дня закроют улицы для движения.