Бухара и Татарстан планируют развивать взаимодействие — в каких отраслях

В октябре 2023 года президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву во время его визита в РТ презентовали опыт Татарстана в части работы особых экономических зон. Проекты вызвали большой интерес, и по итогу был подписан меморандум о сотрудничестве, согласно которому РТ готова консультировать коллег из Узбекистана по строительству ОЭЗ. Уже в феврале 2024-го в Бухаре создали специальный промышленный парк.