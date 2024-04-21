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Президент Швейцарии Амхерд направила письмо Путину с призывом к диалогу

Президент Швейцарии Виола Амхерд направила письмо российскому коллеге Владимиру Путину после его переизбрания; оно было получено на прошлой неделе, сообщил Blick со ссылкой на комментарий швейцарского Минобороны. В ведомстве отметили, что письмо не является поздравлением с победой на выборах.

Источник: Reuters

По сообщению Blick, Виола Амхерд выразила соболезнования в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», а также посочувствовала пострадавшим от паводков в российских регионах. Письмо было направлено Владимиру Путину в качестве «призыва к диалогу в трудные времена».

Власти Швейцарии планируют провести в 2024 году мирную конференцию по конфликту на Украине с участием от 80 до 100 стран. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис предлагал пригласить Россию на саммит, однако Украина выступает против. По словам Владимира Путина, организаторы конференции убеждены, что России «там делать ничего», при этом без нее «ничего решить невозможно». В связи с этим российский президент назвал конференцию паноптикумом.

дипломатия