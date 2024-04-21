Президент Швейцарии Амхерд направила письмо Путину с призывом к диалогу

Власти Швейцарии планируют провести в 2024 году мирную конференцию по конфликту на Украине с участием от 80 до 100 стран. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис предлагал пригласить Россию на саммит, однако Украина выступает против. По словам Владимира Путина, организаторы конференции убеждены, что России «там делать ничего», при этом без нее «ничего решить невозможно». В связи с этим российский президент назвал конференцию паноптикумом.