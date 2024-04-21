Президент Швейцарии Амхерд направила письмо Путину с призывом к диалогу

По сообщению Blick, Виола Амхерд выразила соболезнования в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», а также посочувствовала пострадавшим от паводков в российских регионах. Письмо было направлено Владимиру Путину в качестве «призыва к диалогу в трудные времена».
Власти Швейцарии планируют провести в 2024 году мирную конференцию по конфликту на Украине с участием от 80 до 100 стран. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис предлагал пригласить Россию на саммит, однако Украина выступает против. По словам Владимира Путина, организаторы конференции убеждены, что России «там делать ничего», при этом без нее «ничего решить невозможно». В связи с этим российский президент назвал конференцию паноптикумом.