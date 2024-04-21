Минэкономфин показал, как будут развивать Гулистан

Проект предусматривает строительство более 30 объектов сферы услуг, 20 высотных жилых домов, около 20 точек торговли и услуг, бизнес-центр, гипермаркет и развлекательные объекты. Помимо этого, авторы плана обещают заняться озеленением, построить спортивные площадки и другие объекты для удобства и комфорта горожан.
Под строительство отдадут почти 44 гектара земли на территории старого рынка и махалли «Тараккиёт».
Отметим, о появлении «Гулистан сити» стало известно в начале 2021 года. Об этом будучи кандидатом в президенты на встрече с избирателями в Сырдарьинской области заявил Шавкат Мирзиёев.
Напомним также, в начале года президент высказался о важности наличия в каждом населенном пункте мастер-плана по развитию инфраструктуры и поручил до конца года разработать их для 70 районов.