В органах пограничной службы прошли учения маневренных групп

«Военнослужащие отработали вопросы подготовки к выполнению задач по предназначению, а также тактики специальных действий: приемы проведения засадных мероприятий, поиск и ликвидация разведывательно-диверсионных групп на открытой местности и в зданиях. В условиях, приближенных к реальным, маневренные группы совершили многокилометровые пешие марши, отточили тактику ведения боя, отражения нападений на полевой лагерь, а также оказания помощи пострадавшим и их эвакуации», — рассказали в Госпогранкомитете.