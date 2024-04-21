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В органах пограничной службы прошли учения маневренных групп

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В органах пограничной службы прошли учения маневренных групп, сообщили БЕЛТА в ГПК.

Источник: ГПК Беларуси

«Военнослужащие отработали вопросы подготовки к выполнению задач по предназначению, а также тактики специальных действий: приемы проведения засадных мероприятий, поиск и ликвидация разведывательно-диверсионных групп на открытой местности и в зданиях. В условиях, приближенных к реальным, маневренные группы совершили многокилометровые пешие марши, отточили тактику ведения боя, отражения нападений на полевой лагерь, а также оказания помощи пострадавшим и их эвакуации», — рассказали в Госпогранкомитете.

Важным этапом учений стала отработка вопросов мер маскировки подразделения, обеспечения собственной безопасности и охраны лагеря.

Полевые выходы маневренных групп проходили в рамках проверки органов пограничной службы Государственным секретариатом Совета Безопасности. Действия подразделений получили положительную оценку.

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