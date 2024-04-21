Гуцул не знает, пустят ли ее обратно в Молдавию

«То, что на сегодняшний день делает PAS (Партия “Действие и солидарность”) во главе с Майей Санду — это не демократия. Это беззаконие. Такое давление, которое сейчас оказывается на Гагаузию — оно было с приходом PAS», — заявила Гуцул, выступая на съезде.