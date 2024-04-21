Гуцул не знает, пустят ли ее обратно в Молдавию

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул, выступая на съезде оппозиционных молдавских депутатов в Москве, заявила, что не знает, пустят ли ее обратно в Молдавию.
«То, что на сегодняшний день делает PAS (Партия “Действие и солидарность”) во главе с Майей Санду — это не демократия. Это беззаконие. Такое давление, которое сейчас оказывается на Гагаузию — оно было с приходом PAS», — заявила Гуцул, выступая на съезде.
По ее словам, давление продолжается уже 3,5 года.
«На сегодняшний день Санду боится нас и нашей команды… И сейчас нам остается совсем чуть-чуть — осенью (на парламентских выборах) победить», — заявила Гуцул.
Она посетовала, что «не знает, вернусь ли я в Молдову, пустят ли меня, хотя у меня на сегодня всего одно гражданство — молдавское».