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Гуцул не знает, пустят ли ее обратно в Молдавию

Глава Гагаузии Гуцул заявила, что не знает, пустят ли ее обратно в Молдавию.

Источник: Российская газета

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул, выступая на съезде оппозиционных молдавских депутатов в Москве, заявила, что не знает, пустят ли ее обратно в Молдавию.

«То, что на сегодняшний день делает PAS (Партия “Действие и солидарность”) во главе с Майей Санду — это не демократия. Это беззаконие. Такое давление, которое сейчас оказывается на Гагаузию — оно было с приходом PAS», — заявила Гуцул, выступая на съезде.

По ее словам, давление продолжается уже 3,5 года.

«На сегодняшний день Санду боится нас и нашей команды… И сейчас нам остается совсем чуть-чуть — осенью (на парламентских выборах) победить», — заявила Гуцул.

Она посетовала, что «не знает, вернусь ли я в Молдову, пустят ли меня, хотя у меня на сегодня всего одно гражданство — молдавское».