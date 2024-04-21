В азербайджанском Гяндже открылось почетное консульство Узбекистана

Выступившие на торжественном мероприятии отметили, что данное событие будет способствовать дальнейшему расширению и углублению взаимовыгодных партнерских отношений между двумя странами. Было также подчеркнуто, что открытие почетного консульства Узбекистана в Гяндже будет записано как историческое событие в летописи сотрудничества двух братских республик.