В азербайджанском Гяндже открылось почетное консульство Узбекистана

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В одном из древних городов Азербайджана — Гяндже состоялась официальная церемония открытия первого почетного консульства Узбекистана в этой стране, сообщает ИА «Дунё».
Церемония открытия прошла в присутствии главы исполнительной власти города Гянджи Ниязи Байрамова, руководителей консульств Турции и Грузии в Гяндже, представителей бизнес-сообщества, науки и общественности города.
Сообщается, что первым почетным консулом Узбекистана в Азербайджане назначен Кянан Джалилов.
Выступившие на торжественном мероприятии отметили, что данное событие будет способствовать дальнейшему расширению и углублению взаимовыгодных партнерских отношений между двумя странами. Было также подчеркнуто, что открытие почетного консульства Узбекистана в Гяндже будет записано как историческое событие в летописи сотрудничества двух братских республик.
«Почетное консульство будет способствовать защите прав и интересов граждан Узбекистана, развитию экономического сотрудничества, привлечению инвестиций и туристов в страну, а также развитию культурно-гуманитарных связей», — отмечает Агентство.
После официальной церемонии открытия сотрудники посольства организовали выездной прием для соотечественников, проживающих в этом городе.