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Почему жители Молдовы отказываются принимать участие в переписи населения: «Мы не доверяем властям и не будем отвечать на идиотские и странные вопросы даже под угрозой штрафа»

Угрозы властей штрафовать тех, кто не хочет отвечать на вопросы, спровоцировали возмущение у жителей Молдовы.

Источник: Комсомольская правда

Ну вот, примерно так некоторые жители Молдовы отказываются участвовать в переписи населения.

Даже под угрозой штрафа.

Причина: недоверие к власти и незнание, как ответы на некоторые ИДИОТСКИЕ вопросы будут использованы против него в дальнейшем.

Самое смешно, что властям аукнулось закрытие 13 телеканалов и более 60 сайтов.

Может быть, они и были «неблагонадежными» (это кстати, еще доказать надо — многие были закрыты без объяснения причин), но охват у них намного больший, чем у оставшихся провластных СМИ.

А последние с просветительской ролью про перепись населения — не справились.

Угрозы властей штрафовать тех, кто не хочет отвечать на вопросы, спровоцировали возмущение у жителей Молдовы. Эксперты считают, что эти угрозы бессмысленны, так как опротестование возможного штрафа в суде, скорее всего, закончится его аннулированием.