Почему жители Молдовы отказываются принимать участие в переписи населения: «Мы не доверяем властям и не будем отвечать на идиотские и странные вопросы даже под угрозой штрафа»

Ну вот, примерно так некоторые жители Молдовы отказываются участвовать в переписи населения.
Даже под угрозой штрафа.
Причина: недоверие к власти и незнание, как ответы на некоторые ИДИОТСКИЕ вопросы будут использованы против него в дальнейшем.
Самое смешно, что властям аукнулось закрытие 13 телеканалов и более 60 сайтов.
Может быть, они и были «неблагонадежными» (это кстати, еще доказать надо — многие были закрыты без объяснения причин), но охват у них намного больший, чем у оставшихся провластных СМИ.
А последние с просветительской ролью про перепись населения — не справились.
Угрозы властей штрафовать тех, кто не хочет отвечать на вопросы, спровоцировали возмущение у жителей Молдовы. Эксперты считают, что эти угрозы бессмысленны, так как опротестование возможного штрафа в суде, скорее всего, закончится его аннулированием.