«Ситуация срочная». Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта

«Похоже, уничтожили еще одну установку С-300, и русские, вероятно, теперь могут наносить удары в любом месте, куда захотят, на Украине по своему усмотрению. В большинстве мест система ПВО больше не функционирует», — отметил он.
Президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что даже если и будут новые поставки систем ПВО, то они, вероятно, будут потеряны или уничтожены из-за колоссального наращивания темпов российских ракетных ударов.
Ранее в пятницу в Минобороны сообщили о ликвидации трех истребителей МиГ-29 и четырех военно-транспортных самолетов Ан-26 противника. Российские военные также поразили четыре ЗРК С-300 и немецкую зенитку IRIS-T, уточнили в ведомстве.