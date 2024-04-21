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«Ситуация срочная». Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Уничтожая системы ПВО, ВС России увеличивают свои возможности нанесения ударов по объектам ВСУ на всей территории Украины, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Источник: © РИА Новости

«Похоже, уничтожили еще одну установку С-300, и русские, вероятно, теперь могут наносить удары в любом месте, куда захотят, на Украине по своему усмотрению. В большинстве мест система ПВО больше не функционирует», — отметил он.

По словам эксперта, генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что ситуация срочная, и выступил за новые поставки европейских комплексов противовоздушной обороны для украинской армии. При этом такое развитие событий приведет к снижению уровня обороноспособности самих стран ЕС, пояснил Меркурис.

Президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что даже если и будут новые поставки систем ПВО, то они, вероятно, будут потеряны или уничтожены из-за колоссального наращивания темпов российских ракетных ударов.

Ранее в пятницу в Минобороны сообщили о ликвидации трех истребителей МиГ-29 и четырех военно-транспортных самолетов Ан-26 противника. Российские военные также поразили четыре ЗРК С-300 и немецкую зенитку IRIS-T, уточнили в ведомстве.