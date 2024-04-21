Шор рассказал, за что выступает новый оппозиционный блок в Молдавии

«В Москве состоялось поистине историческое событие: создан блок “Победа”. Мы предлагаем новый путь для Молдавии. Идея ЕС — это фантом, она губительна для граждан и для страны. Президент Майя Санду сознательно рубит пуповину наших связей с СНГ, с Россией, с ЕАЭС — с традиционными партнерами и соседями. Наша же задача в том, чтобы показать людям работающие и проверенные временем альтернативы. Я уже называл их: Россия, ЕАЭС, СНГ. В этом направлении мы и будем действовать», — написал Шор в своем Telegram-канале по итогам съезда.