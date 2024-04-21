Шор рассказал, за что выступает новый оппозиционный блок в Молдавии

КИШИНЕВ, 21 апр — РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор заявил, что новый политический блок «Победа-Виктория» выступает за восстановление отношений с Россией.
В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявление о создании блока «Победа-Виктория». В частности, структура объединила партии «Шор», «Шанс», «Возрождение», «Виктория», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы».
«В Москве состоялось поистине историческое событие: создан блок “Победа”. Мы предлагаем новый путь для Молдавии. Идея ЕС — это фантом, она губительна для граждан и для страны. Президент Майя Санду сознательно рубит пуповину наших связей с СНГ, с Россией, с ЕАЭС — с традиционными партнерами и соседями. Наша же задача в том, чтобы показать людям работающие и проверенные временем альтернативы. Я уже называл их: Россия, ЕАЭС, СНГ. В этом направлении мы и будем действовать», — написал Шор в своем Telegram-канале по итогам съезда.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.