Нетаньяху заявил, что Израиль усилит давление на ХАМАС

Нетаньяху напомнил, что до сих пор в заложниках в секторе Газа находятся 133 израильтянина. По его версии, представители ХАМАС продолжают категорически отвергать все предложения об их освобождении. «Вместо того чтобы отступить от своих крайних позиций, ХАМАС сеет внутри нас раскол, оно черпает поддержку из давления, оказываемого на израильское правительство. В результате оно только ужесточает условия освобождения наших похищенных. Поэтому мы нанесем ему дополнительные и болезненные удары, и это произойдет в ближайшее время», — сказал премьер.