Нетаньяху заявил, что Израиль усилит давление на ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 апреля. /ТАСС/. Израиль намерен в ближайшие дни усилить военное и политическое давление на радикальное палестинское движение ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
«В ближайшие дни мы усилим военное и политическое давление на ХАМАС, потому что это единственный способ освободить наших заложников и добиться нашей победы», — сказал он в видеообращении по случаю начинающегося Песаха — одного из важнейших еврейских праздников.
Нетаньяху напомнил, что до сих пор в заложниках в секторе Газа находятся 133 израильтянина. По его версии, представители ХАМАС продолжают категорически отвергать все предложения об их освобождении. «Вместо того чтобы отступить от своих крайних позиций, ХАМАС сеет внутри нас раскол, оно черпает поддержку из давления, оказываемого на израильское правительство. В результате оно только ужесточает условия освобождения наших похищенных. Поэтому мы нанесем ему дополнительные и болезненные удары, и это произойдет в ближайшее время», — сказал премьер.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.
В конце ноября при посредничестве Египта и Катара было установлено временное гуманитарное перемирие, которое продолжалось неделю, и за это время, по данным Израиля, были освобождены 110 заложников. 1 декабря режим прекращения огня был нарушен, боевые действия возобновились и продолжаются по сей день.