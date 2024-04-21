Молдавский министр инфраструктуры предложил избавиться от оппозиции

КИШИНЕВ, 21 апр — РИА Новости. Вице-председатель правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» (ПДС), министр инфраструктуры Андрей Спыну предложил избавиться от оппозиции на фоне создания в Москве оппозиционного молдавского блока «Победа-Виктория».
В воскресенье в Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявление о создание блока «Победа-Виктория». В частности, структура объединила партии «Шор», «Шанс», «Возрождение», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы».
«Вся страна видела предателей нации в Москве. Думаю, можно ясно сказать, что в Москве был создан организованный преступный блок “Виктория/Победа”. Они создались рядом с Кремлём, чтобы было понятно, на кого они работают и кого обслуживают. Однако не все находятся на сцене. Некоторые всё ещё прячутся в Кишинёве, за различными партиями. В следующие годы мы должны избавиться от них», — написал Спыну в своем Telegram-канале.
Эксперты в Кишиневе называют политика теневым лидером ПДС.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.