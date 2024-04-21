Молдавский министр инфраструктуры предложил избавиться от оппозиции

«Вся страна видела предателей нации в Москве. Думаю, можно ясно сказать, что в Москве был создан организованный преступный блок “Виктория/Победа”. Они создались рядом с Кремлём, чтобы было понятно, на кого они работают и кого обслуживают. Однако не все находятся на сцене. Некоторые всё ещё прячутся в Кишинёве, за различными партиями. В следующие годы мы должны избавиться от них», — написал Спыну в своем Telegram-канале.