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Гуцул и Шор не будут участвовать в выборах президента Молдавии

Гуцул и Шор не смогут участвовать в выборах президента Молдавии из-за возраста.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул и оппозиционный молдавский политик Илан Шор сообщили РИА Новости, что в силу возраста не будут участвовать в выборах президента Молдавии.

«Я не могу, мне 37 лет. В выборах у нас может участвовать тот, кто достиг 40 лет», — ответил Шор на соответствующий вопрос РИА Новости.

Евгения Гуцул также заявила, что «я по возрасту не подхожу — у нас закон предусматривает, что с 40 лет».

В воскресенье Гуцул и Шор приняли участие в съезде оппозиционных молдавских политиков в Москве, на котором было объявлено о создании блока «Победа».

Президентские выборы в Молдавии запланированы на осень этого года.