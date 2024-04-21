Гуцул и Шор не будут участвовать в выборах президента Молдавии

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул и оппозиционный молдавский политик Илан Шор сообщили РИА Новости, что в силу возраста не будут участвовать в выборах президента Молдавии.
«Я не могу, мне 37 лет. В выборах у нас может участвовать тот, кто достиг 40 лет», — ответил Шор на соответствующий вопрос РИА Новости.
Евгения Гуцул также заявила, что «я по возрасту не подхожу — у нас закон предусматривает, что с 40 лет».
В воскресенье Гуцул и Шор приняли участие в съезде оппозиционных молдавских политиков в Москве, на котором было объявлено о создании блока «Победа».
Президентские выборы в Молдавии запланированы на осень этого года.