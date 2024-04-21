Гросу отправился на конференцию председателей парламентов Европейского союза

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу принимает участие в конференции председателей парламентов стран Европейского союза, который проходит в испанской Пальме с 21 по 24 апреля.
В форуме участвуют председатели парламентов государств, входящих в Евросоюз, руководство Европарламента, а также главы законодательных органов стран-кандидатов в ЕС.
В этом году на конференции будут проходить две тематические сессии. Первая посвящена внешней и оборонной политике, конфликтам на Украине и Ближнем Востоке.
Еще одной темой дискуссий станет укрепление Европейского союза с экономической и социальной точек зрения в контексте будущего расширения, проблем окружающей среды, изменения климата и социальных прав. По итогам обсуждений будет принято итоговое заявление конференции.
В Пальме у спикера молдавского парламента также запланированы встречи с коллегами из ряда европейских стран.
Конференция председателей парламентов Европейского союза — площадка для обсуждения, обмена мнениями, информацией и опытом о роли и ответственности национальных парламентов в европейской структуре, а также инструмент межпарламентского сотрудничества.