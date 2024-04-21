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Гросу отправился на конференцию председателей парламентов Европейского союза

Спикер парламента Молдовы участвует в конференции глав законодательных органов Евросоюза.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу принимает участие в конференции председателей парламентов стран Европейского союза, который проходит в испанской Пальме с 21 по 24 апреля.

В форуме участвуют председатели парламентов государств, входящих в Евросоюз, руководство Европарламента, а также главы законодательных органов стран-кандидатов в ЕС.

В этом году на конференции будут проходить две тематические сессии. Первая посвящена внешней и оборонной политике, конфликтам на Украине и Ближнем Востоке.

Еще одной темой дискуссий станет укрепление Европейского союза с экономической и социальной точек зрения в контексте будущего расширения, проблем окружающей среды, изменения климата и социальных прав. По итогам обсуждений будет принято итоговое заявление конференции.

В Пальме у спикера молдавского парламента также запланированы встречи с коллегами из ряда европейских стран.

Конференция председателей парламентов Европейского союза — площадка для обсуждения, обмена мнениями, информацией и опытом о роли и ответственности национальных парламентов в европейской структуре, а также инструмент межпарламентского сотрудничества.

ЕС