«Средняя зарплата госслужащего». Мария Василевич рассказала о зарплате в парламенте и о том, что не удалось там сделать

Экс-депутат верхней палаты белорусского парламента, общественный деятель и обладательница титула «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич рассказала о зарплате и о том, что не удалось сделать во время депутатского мандата.
Мария Василевич не так давно стала героем программы «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1». Там у Марии напрямую спросили, идут ли в депутатство за высокой зарплатой.
— Не могу сказать, что зарплата депутата очень-очень высокая, средняя зарплата государственного служащего. Точно не из-за денег, точно, — ответила Мария Василевич.
Говоря о своей депутатской работе, Мария охарактеризовала ее как достаточно непростую.
— Работа, действительно, очень сложная. В первую очередь из-за той ответственности, которая ложится на тебя, когда тебя избирают более 70 тысяч человек, и ты являешься их представителем, ты публично обещаешь что-то сделать. И вот каждый день ты идешь и идешь, встречаешь очень много трудностей, барьеров, но всегда с этим справляешься. Плюс ко всему работа была очень многогранна: это не только написание законов и их согласование, это работа с людьми, с одной стороны, она принесла мне массу положительных эмоций. Но вместе с тем, работу с людьми я выделяю как самую сложную за этот период: очень много энергии и времени отнимает. Я как человек довольно эмпатичный всегда все принимаю близко к сердцу. Здесь, конечно, было непросто.
Остановилась Мария Василевич и на том, что, с ее точки зрения, ей не удалось сделать в рамках своего депутатского срока.
— Не до конца я успела реализовать изменения закона в части защиты детей от сексуальной эксплуатации в интернете. Это довольно сложная, непростая тема, к сожалению, очень актуальная в последние годы, в том числе в нашей стране, статистика не самая позитивная. Но работа в этой части началась, знаю, что Генеральная прокуратура сейчас заканчивает разработку этого законопроекта. Вот из-за того, что не довела, — здесь пока остались вопросы. Когда я пойму, какой депутат нового созыва будет отвечать за эту сферу, я обязательно с ним встречусь. Эту тему я не оставлю и, может быть, как общественный деятель, смогу реализовать свои инициативы.