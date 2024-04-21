«Средняя зарплата госслужащего». Мария Василевич рассказала о зарплате в парламенте и о том, что не удалось там сделать

— Работа, действительно, очень сложная. В первую очередь из-за той ответственности, которая ложится на тебя, когда тебя избирают более 70 тысяч человек, и ты являешься их представителем, ты публично обещаешь что-то сделать. И вот каждый день ты идешь и идешь, встречаешь очень много трудностей, барьеров, но всегда с этим справляешься. Плюс ко всему работа была очень многогранна: это не только написание законов и их согласование, это работа с людьми, с одной стороны, она принесла мне массу положительных эмоций. Но вместе с тем, работу с людьми я выделяю как самую сложную за этот период: очень много энергии и времени отнимает. Я как человек довольно эмпатичный всегда все принимаю близко к сердцу. Здесь, конечно, было непросто.