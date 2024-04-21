В офисе президента Украины обвинили Маска в отсутствии логики

Накануне Палата представителей Конгресса приняла законопроект об оказании военной помощи Украине в размере $61 млрд, которые в основном будут направлены на новые заказы вооружений у американского ВПК. Эти деньги в том числе пойдут на закупку боеприпасов и средств ПВО для Киева.