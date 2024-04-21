В США заявили о возможной передаче Украине ракет ATACMS на следующей неделе

20 апреля Палата представителей Конгресса приняла законопроект об оказании дополнительной помощи Украине, который подразумевает оказание поддержки Киеву на сумму в размере около $61 млрд, в том числе передачу украинским военным тактических ракет ATACMS. Сенат начнет рассмотрение инициативы 23 апреля. Байден заявил, что подпишет законопроект, как только он будет одобрен Конгрессом.