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В США заявили о возможной передаче Украине ракет ATACMS на следующей неделе

Глава комитета по разведке Сената Конгресса Марк Уорнер отметил, что пакет помощи будет включать дальнобойные вооружения.

Источник: AP 2023

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут начать передачу Украине вооружений, в том числе тактических ракет ATACMS, на следующей неделе. Об этом заявил глава комитета по разведке Сената Конгресса Марк Уорнер.

«Нам сообщили, как только президент [США Джо Байден] подпишет [законопроект], убедившись, что Конгресс выполнит свою работу, эти вооружения будут отправлены к концу недели», — заявил он в эфире телеканала CBS.

Сенатор добавил, что пакет помощи будет включать дальнобойные вооружения, в том числе ATACMS. «Я считаю, что администрация в последние месяцы была готова подготовить и предоставить ATACMS. Это прописано в законопроекте», — отметил он.

20 апреля Палата представителей Конгресса приняла законопроект об оказании дополнительной помощи Украине, который подразумевает оказание поддержки Киеву на сумму в размере около $61 млрд, в том числе передачу украинским военным тактических ракет ATACMS. Сенат начнет рассмотрение инициативы 23 апреля. Байден заявил, что подпишет законопроект, как только он будет одобрен Конгрессом.