Лукашенко рассказал, откуда у него мотоцикл «Урал» с мигалкой

МИНСК, 22 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проехал на мотоцикле «Урал» с коляской, которая оборудована мигалкой, после субботника в Александрии.
В видеоролике, который был размещен в Instagram (принадлежит корпорации Meta и признана в РФ экстремистской) в аккаунте Pul Inside, видно, что в коляске в качестве пассажира с главой государства едет его домашний питомец — шпиц Умка.
«Последний мотоцикл этого завода. Подарил Паша Бородин. Я его берегу», — рассказал журналистам белорусский лидер.
На кадрах видно, как глава государства показывает на бак с эмблемой «Урал» и добавляет: «Моя молодость».
Павел Бородин был первым государственным секретарем Союзного государства. Свой пост он занял в 2000 году и проработал на этой должности вплоть до 2011 года.
Мотоцикл «Урал» в советские годы и сейчас выпускается на Ирбитском мотоциклетном заводе, который находится в Свердловской области. Данное предприятие специализируется на выпуске тяжелых мотоциклов.