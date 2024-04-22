Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко рассказал, откуда у него мотоцикл «Урал» с мигалкой

Раритетный образец советской мототехники не просто стоит в гараже главы государства — на нем он ездит на малой родине.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проехал на мотоцикле «Урал» с коляской, которая оборудована мигалкой, после субботника в Александрии.

В видеоролике, который был размещен в Instagram (принадлежит корпорации Meta и признана в РФ экстремистской) в аккаунте Pul Inside, видно, что в коляске в качестве пассажира с главой государства едет его домашний питомец — шпиц Умка.

«Последний мотоцикл этого завода. Подарил Паша Бородин. Я его берегу», — рассказал журналистам белорусский лидер.

На кадрах видно, как глава государства показывает на бак с эмблемой «Урал» и добавляет: «Моя молодость».

Павел Бородин был первым государственным секретарем Союзного государства. Свой пост он занял в 2000 году и проработал на этой должности вплоть до 2011 года.

Мотоцикл «Урал» в советские годы и сейчас выпускается на Ирбитском мотоциклетном заводе, который находится в Свердловской области. Данное предприятие специализируется на выпуске тяжелых мотоциклов.

Лукашенко Александр