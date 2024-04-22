Максим Кудрявцев заявил о реформе структуры мэрии Новосибирска

«Есть желание провести реформу, которая касается изменений структуры мэрии и подходов к работе. Принцип формирования команды предельно простой — предпочтение будет отдаваться профессионалам, которые хорошо знают, чем занимаются. Нужны вовлечённые люди, которые действительно хотят изменить ситуацию в городе в лучшую сторону, качественно реализовывать проекты в короткие сроки», — прокомментировал Максим Кудрявцев Сиб.фм.