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Максим Кудрявцев заявил о реформе структуры мэрии Новосибирска

Новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев считает, что администрация города нуждается в изменении структуры и подходов к работе.

Источник: Сиб.фм

Как заявил новый глава города Максим Кудрявцев в эксклюзивном интервью Сиб.фм, вопрос административной реформы мэрии назрел.

«Есть желание провести реформу, которая касается изменений структуры мэрии и подходов к работе. Принцип формирования команды предельно простой — предпочтение будет отдаваться профессионалам, которые хорошо знают, чем занимаются. Нужны вовлечённые люди, которые действительно хотят изменить ситуацию в городе в лучшую сторону, качественно реализовывать проекты в короткие сроки», — прокомментировал Максим Кудрявцев Сиб.фм.

При этом мэр воздержался от комментариев, планируются ли кадровые перестановки.

«Какие-то процессы я знаю хорошо в силу специфики работы в Государственной Думе, в крупной государственной корпорации Ростелеком, а также в статусе заместителя губернатора Новосибирской области. Некоторые процессы ещё потребуют глубинного погружения. После этого будут приниматься управленческие решения», — уточнил Максим Кудрявцев.

Напомним, 16 апреля Совет депутатов Новосибирска на сессии выбрал мэром Максима Кудрявцева. Ранее в эксклюзивном интервью Сиб.фм новый глава города рассказал, каким видит мегаполис через 50 лет.