Из красноярского правительства уволили замминистра здравоохранения Анну Москвину

Анна Москвина освобождена от должности заместителя министра здравоохранения Красноярского края и уволена с государственной гражданской службы. Соответствующее распоряжение в пятницу, 19 апреля, подписал первый замгубернатора — председатель правительства региона Сергей Верещагин.