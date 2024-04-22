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Из красноярского правительства уволили замминистра здравоохранения Анну Москвину

Анна Москвина освобождена от должности заместителя министра здравоохранения Красноярского края и уволена с государственной гражданской службы.

Источник: Минздрав Красноярского края

Анна Москвина освобождена от должности заместителя министра здравоохранения Красноярского края и уволена с государственной гражданской службы. Соответствующее распоряжение в пятницу, 19 апреля, подписал первый замгубернатора — председатель правительства региона Сергей Верещагин.

В документе сообщается, что Москвина покинула пост с 17 апреля в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта.

Судя по данным минздрава, 52-летняя чиновница работала в своей должности с апреля 2019 года.

Напомним, после увольнения Бориса Немика министерство здравоохранения Красноярского края — единственное в региональном правительстве, которое не имеет главы. Полномочия по руководству им временно осуществляет замминистра Александр Украинцев.