Из красноярского правительства уволили замминистра здравоохранения Анну Москвину

Анна Москвина освобождена от должности заместителя министра здравоохранения Красноярского края и уволена с государственной гражданской службы. Соответствующее распоряжение в пятницу, 19 апреля, подписал первый замгубернатора — председатель правительства региона Сергей Верещагин.
В документе сообщается, что Москвина покинула пост с 17 апреля в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта.
Судя по данным минздрава, 52-летняя чиновница работала в своей должности с апреля 2019 года.
Напомним, после увольнения Бориса Немика министерство здравоохранения Красноярского края — единственное в региональном правительстве, которое не имеет главы. Полномочия по руководству им временно осуществляет замминистра Александр Украинцев.