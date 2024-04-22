В России создали систему защиты важных объектов от атак дронов

«Скорее всего, мы представим на “Армии” автоматические пулеметные платформы, а также нашу цифровую систему безопасности “Пятница”… Это программное решение, объединяющее все в единый центр. Мы почерпнули лучшее из промышленности и кибербезопасности, сливая все воедино и получая таким образом возможность управлять разрозненными устройствами на больших площадных объектах», — сказал он, рассказывая о планах участия в форуме «Армия-2024».