Михаил Котюков рассказал об итогах года работы губернатором

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков рассказал об итогах и ощущениях после года работы.
— Непростым — потому что передо мной встали совершенно новые задачи. Разные вопросы приходилось решать раньше и в Красноярске, и в Москве. Но ответственность за целый регион, за такой большой край — совсем другой опыт, совсем иные чувства, — сказал глава региона.
Также губернатор подчеркнул, в регионе много чего было сделано, а по некоторым темам удалось продвинуться вперед.
— Получили поддержку президента по ключевым вопросам развития края на ближайшие годы. Добились лучшего за последнее время исполнения нацпроектов. Ввели десятки очень нужных людям объектов социальной сферы. Хорошо справились с защитой края от чрезвычайных ситуаций — не допустили перехода лесных пожаров на населенные пункты. Выделили дополнительные средства на дороги, чтобы снять самые острые проблемы в территориях. Но по ряду системных, глобальных задач хотелось бы большего, чтобы результат был быстрее и более очевиден. Понимание проблем у всех есть, но надо переходить к практическим шагам, наводить порядок, — отметил Михаил Котюков.
Напомним, 20 апреля 2023 года президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края Михаила Котюкова. По итогам выборов губернатора Котюков набрал 70,21% голосов пришедших на участки избирателей. Вступил в должность главы региона 19 сентября 2023 года.