Михаил Котюков рассказал об итогах года работы губернатором

— Получили поддержку президента по ключевым вопросам развития края на ближайшие годы. Добились лучшего за последнее время исполнения нацпроектов. Ввели десятки очень нужных людям объектов социальной сферы. Хорошо справились с защитой края от чрезвычайных ситуаций — не допустили перехода лесных пожаров на населенные пункты. Выделили дополнительные средства на дороги, чтобы снять самые острые проблемы в территориях. Но по ряду системных, глобальных задач хотелось бы большего, чтобы результат был быстрее и более очевиден. Понимание проблем у всех есть, но надо переходить к практическим шагам, наводить порядок, — отметил Михаил Котюков.