Мэр Свирска чист перед законом — уголовное дело против него прекращено судом

Черемховский горсуд прекратил производство по уголовному делу в отношении мэра Свирска Владимира Орноева, в рамках которого градоначальник подозревался в превышении должностных полномочий и хищении 1,5 миллиона рублей, сообщает ИА «ТК Город».
Напомним, дело возбудили в январе 2023 года. По версии следствия, деньги были выделены на покупку арт-объекта «Поющее дерево», которое установили в новом сквере, построенном по нацпроекту «Жилье и городская среда». Сам Орноев тогда заявил, что установка «Поющего дерева» — «настоящий подвиг, пойти на который его вынудили обстоятельства».
Согласно данным из картотеки суда Черемхово, производство по делу прекращено 19 апреля «в связи с истечением сроков давности уголовного преследования». Сам Владимир Орноев пока никак этот факт не комментирует.