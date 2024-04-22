Мэр Свирска чист перед законом — уголовное дело против него прекращено судом

Напомним, дело возбудили в январе 2023 года. По версии следствия, деньги были выделены на покупку арт-объекта «Поющее дерево», которое установили в новом сквере, построенном по нацпроекту «Жилье и городская среда». Сам Орноев тогда заявил, что установка «Поющего дерева» — «настоящий подвиг, пойти на который его вынудили обстоятельства».