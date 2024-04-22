Ожидается возможный переход Игоря Кобзева на федеральный уровень — СМИ

Напомним, в июле 2022 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опроверг распространившуюся в социальных сетях и СМИ информацию о том, что он якобы может перейти на работу в федеральные структуры. Глава региона попросил перестать эксплуатировать эту тему и распространять слухи. Он подчеркнул, что работает на благо жителей и выполняет задачи, поставленные президентом.