Ожидается возможный переход Игоря Кобзева на федеральный уровень — СМИ

О ряде возможных губернаторских отставок сообщили «Ведомости». Среди тех, кто может пойти на повышение, источники издания назвали и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Глава региона был избран в сентябре 2020 года на 5 лет, пишет ИА IrkutskMedia.
При этом источник в правительстве региона отмечает, что подобных разговоров не ведётся, глава региона продолжает работу на своем месте.
Скепсис на это счёт выразил и профессор Сергей Шишкин. В своём тг-канале он написал, что часто общается с губернатором и у того много планов, проектов, задач и нерешённых вопросов в регионе.
Напомним, в июле 2022 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опроверг распространившуюся в социальных сетях и СМИ информацию о том, что он якобы может перейти на работу в федеральные структуры. Глава региона попросил перестать эксплуатировать эту тему и распространять слухи. Он подчеркнул, что работает на благо жителей и выполняет задачи, поставленные президентом.