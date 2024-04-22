FT узнала, что на Украине не верят в возможность «остановить Россию»

О том, что новый пакет помощи не сможет переломить ход конфликта ранее писал и Bloomberg. Агентство отмечало, что неизвестно, как долго и в каких количестве будет идти эта помощь, однако ее точно не будет достаточно чтобы «закрыть небо». Источники Bloomberg сообщил, что в настоящее время Германия пытается убедить Францию и Италию передать Украине больше снарядов для ПВО и самих систем.