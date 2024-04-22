Светлана Колотовкина вернулась в мэрию Иркутска

Светлану Колотовкину приняли на должность заместителя руководителя аппарата администрации Иркутска. Информацию об этом подтвердили в городской мэрии, пишет ИА IrkutskMedia.
Напомним, что ранее Светлана Колотовкина уже работала в мэрии Иркутска. Она была главой Свердловского округа, уволившись в сентябре 2017 года.
Между тем 19 февраля 2023 года Светлана Колотовкина покинула должность заместителя директора департамента внешних коммуникаций Эн+. Она отметила, что решение об уходе принято в связи с состоянием здоровья. Позже женщина опровергла слухи о том, что стала заместителем директора в одной из управляющих компаний в Академгородке и работает с Александром Сафроновым.