Лукашенко: ГКСЭ стоит на страже законности, справедливости, защиты прав и свобод человека

«Оперативное и эффективное сопровождение судопроизводства во многом обеспечивают новейшие научные достижения, современные техника и оборудование, а также слаженная система межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества. Но во главе угла всегда стоят люди — профессионалы своего дела», — говорится в поздравлении.