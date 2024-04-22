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Лукашенко: ГКСЭ стоит на страже законности, справедливости, защиты прав и свобод человека

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников Государственного комитета судебных экспертиз с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Reuters

Являясь важным звеном системы национальной безопасности, Госкомитет судебных экспертиз стоит на страже законности, справедливости, защиты прав и свобод человека, констатировал глава государства.

«Оперативное и эффективное сопровождение судопроизводства во многом обеспечивают новейшие научные достижения, современные техника и оборудование, а также слаженная система межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества. Но во главе угла всегда стоят люди — профессионалы своего дела», — говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что на плечах сотрудников ГКСЭ лежит высочайшая ответственность за судьбы людей, и выразил уверенность, что их уникальные профессиональные компетенции, богатый опыт и объективность будут и впредь служить во благо белорусского народа, для повышения качества жизни и укрепления национальной государственности.

Александр Лукашенко пожелал сотрудникам, лицам гражданского персонала ГКСЭ и их семьям крепкого здоровья, мира и благополучия.

Лукашенко Александр
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