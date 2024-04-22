В Приморье судят экс-руководителя ДАЛЬНИИС и брата депутата Госдумы

Олег Пинский, занимавший пост директора с 2019 года, был арестован в апреле 2023 года. Его обвиняют в незаконном разрешении на работу частной компании в стенах филиала ДальНИИС, а также в отдаче указания подчинённым подделать и подложить в архив «Управления землями и имуществом на территории Приморского края» документа, который позволил незаконно передать муниципальный участок земли в собственность коммерческой организации, которой владеет знакомый Пинского.