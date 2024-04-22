В Приморье судят экс-руководителя ДАЛЬНИИС и брата депутата Госдумы

Процесс над Олегом Пинским, бывшим руководителем ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» ДальНИИС, начался в Первореченском районном суде Владивостока. Сообщения о возможной передаче дела в Москву не подтвердились, и после завершения следствия дело было направлено для рассмотрения в суд. Об этом сообщил Telegram-канал «ОПС-медиа».
Судебное заседание, запланированное на 26 апреля, возглавляет Роман Чернышов, председатель данного суда. Олегу Пинскому предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий по части 1 статьи 286 УК РФ. Слушания по делу начались 10 апреля и на данный момент остаются на предварительной стадии, однако ожидается, что вскоре они станут открытыми для прессы и общественности.
Олег Пинский, занимавший пост директора с 2019 года, был арестован в апреле 2023 года. Его обвиняют в незаконном разрешении на работу частной компании в стенах филиала ДальНИИС, а также в отдаче указания подчинённым подделать и подложить в архив «Управления землями и имуществом на территории Приморского края» документа, который позволил незаконно передать муниципальный участок земли в собственность коммерческой организации, которой владеет знакомый Пинского.
Олег Пинский является братом Виктора Пинского, депутата Госдумы от Приморья и Генерального секретаря Всеобщей конфедерации профсоюзов.