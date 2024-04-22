Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Андрей Травников поможет новому мэру Новосибирска навести порядок в городе

Новому мэру Новосибирска поможет губернатор региона, чтобы тщательно навести порядок в городе.

Источник: Правительство Новосибирской области

Сегодня во время оперативного совещания губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил нового мэру Максиму Кудрявцеву о том, что сейчас в городе стоит множество важных вопросов и проблем, которые предстоит решить как можно скорее.

«Вам предстоит важная процедура вступления в должность. Проблем накопилось много. Погружайтесь в повестку, готовьте решения», ― сообщил губернатор.

В том числе, Травников добавил, что совместно с другими членами правительства он готов помогать Кудрявцеву.

Напомним, 16 апреля Совет депутатов Новосибирска на сессии выбрал мэром Максима Кудрявцева.